В Крыму враг планирует мобилизовать выпускников вузов, — "Атеш"

Военные РФ. Фото: соцсети

Во временно оккупированном Крыму враг планирует забирать в армию выпускников вузов. Сейчас там составляют списки для военкоматов.

Об этом сообщает в Telegram партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Мобилизация в Крыму

Сообщается, что больше всего могут призвать мужчин в Джанкойском районе.

"В зоне риска — выпускники института "Агротехнологическая академия" при Университете имени Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, также внимание уделяется выпускникам колледжей, особенно Симферопольского автотранспорта", — говорится в сообщении.

В "Атеше" также призывают всеми способами отказываться от мобилизации.

Напомним, что спецоперация Украины на территории Крыма, который сейчас находится под оккупацией, все еще активна. Пока информацию о ходе операции держат в секрете.

Также мы писали, что Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, не военную стратегию. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.