В Крыму заявили об атаке дронов: повреждены админздания

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о ночной атаке полуострова беспилотниками. По его словам, погибла девочка-подросток.

Об этом Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram.

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По словам Аксенова, в ночь на 20 июля в результате "удара БпЛА" повреждены админздания и погибла девочка-подросток.

"В результате удара вражеского БпЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — заявляет глава оккупационных властей Крыма.

Он также заявил, что есть погибшие, в том числе девочка-подросток.

Напомним, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.

Добавим, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате чего была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.