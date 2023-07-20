У Криму заявили про атаку дронів: пошкоджені адмінбудівлі

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотниками. За його словами, загинула дівчинка-підліток.

Про це Сергій Аксьонов повідомив у своєму Telegram.

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За словами Аксьонова, у ніч проти 20 липня внаслідок "удару БпЛА" пошкоджені адмінбудівлі та загинула дівчинка-підліток.

"Внаслідок удару ворожого БпЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула дівчинка-підліток", — заявляє очільник окупаційної влади Криму.

Нагадаємо, кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.

Додамо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок чого було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.