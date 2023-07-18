Аксьонов заявив про масову атаку безпілотників на Крим

Керівник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ

Кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.

Про це заявив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram.

Читайте також:

Безпілотники над Кримом

Аксьонов заявив, що вночі 18 липня на сході Криму силами ППО збито дев'ять БпЛА, а ще 19 нібито придушено коштами РЕБ. Зазначається, що постраждалих немає.

"Дякую нашим військовослужбовцям за службу! Відпрацювали чітко та злагоджено. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — сказав російський гауляйтер.



Нагадаємо, в ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок чого було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.

За даними джерел Новини.LIVE, атаку на Кримський міст в ніч на 17 липня здійснила Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Військово-Морськими силами (ВМС) за допомогою надводних морських дронів. Дану спецоперацію готували довгий час.

Своєю чергою аналітики ISW оцінили наслідки вибуху на мосту. За їхніми даними, цей вибух матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.