Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Аксьонов заявив про масову атаку безпілотників на Крим arrow

Аксьонов заявив про масову атаку безпілотників на Крим

18 липня 2023 07:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Аксьонов заявив про масову атаку безпілотників на Крим
Керівник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА. 

Про це заявив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram.

Читайте також:

Безпілотники над Кримом

Аксьонов заявив, що вночі 18 липня на сході Криму силами ППО збито дев'ять БпЛА, а ще 19 нібито придушено коштами РЕБ. Зазначається, що постраждалих немає.

"Дякую нашим військовослужбовцям за службу! Відпрацювали чітко та злагоджено. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — сказав російський гауляйтер.

скріншот
Нагадаємо, в ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок чого було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.

За даними джерел Новини.LIVE, атаку на Кримський міст в ніч на 17 липня здійснила Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Військово-Морськими силами (ВМС) за допомогою надводних морських дронів. Дану спецоперацію готували довгий час.

Своєю чергою аналітики ISW оцінили наслідки вибуху на  мосту. За їхніми даними, цей вибух матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз