В Кривом Роге количество жертв возросло до десяти: в городе объявлен День траура
Сегодня, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривом Рогу. По состоянию на сегодняшний день количество жертв возросло до десяти. Завтра в городе объявлен День траура.
Об этом сообщает глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
День траура в Кривом Роге
Завтра, 14 июня, в городе объявлен День траура в результате гибели многих людей после ночных ракетных обстрелов российскими войсками.
В военной администрации сообщили, что спасательная операция продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел дома россиянами.
Также из-за ракетных обстрелов Кривого Рога людей заблокировало в обесточенных шахтах. В результате обстрелов также повреждения магистральных сетей на Днепропетровщине.