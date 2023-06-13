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В Кривом Роге количество жертв возросло до десяти: в городе объявлен День траура

13 июня 2023 13:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Кривом Роге количество жертв возросло до десяти: в городе объявлен День траура
Россияне попали ракетами в многоэтажку в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривом Рогу. По состоянию на сегодняшний день количество жертв возросло до десяти. Завтра в городе объявлен День траура.

Об этом сообщает глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

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Завтра, 14 июня, в городе объявлен День траура в результате гибели многих людей после ночных ракетных обстрелов российскими войсками.

В военной администрации сообщили, что спасательная операция продолжается.

Завтра в Кривом Роге объявлен День траура. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел дома россиянами.

Также из-за ракетных обстрелов Кривого Рога людей заблокировало в обесточенных шахтах. В результате обстрелов также повреждения магистральных сетей на Днепропетровщине.

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