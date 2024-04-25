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В Кривом Роге раздались мощные взрывы — местные паблики

25 апреля 2024 13:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в Кривом Роге 25 апреля — есть угроза ракетного удара
Вражеская ракета в небе. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Кривом Роге раздались в четверг, 25 декабря. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Кривом Роге 25 апреля

Сегодня около 13:10 в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов. В Днепропетровской области и ряде других областей объявлена воздушная тревога.

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Воздушная тревога в Украине 25 апреля. Фото: alert.ua

Накануне командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения с востока и запуске вражеских ракет.

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Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровскую область. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кривой Рог
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине

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