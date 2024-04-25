Взрыв в Кривом Роге 25 апреля — есть угроза ракетного удара

В Кривом Роге раздались мощные взрывы — местные паблики
Взрывы в Кривом Роге раздались в четверг, 25 декабря. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики.
Взрывы в Кривом Роге 25 апреля
Сегодня около 13:10 в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов. В Днепропетровской области и ряде других областей объявлена воздушная тревога.
Накануне командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения с востока и запуске вражеских ракет.
Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.
Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровскую область. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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