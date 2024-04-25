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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи, — місцеві пабліки

25 квітня 2024 13:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у Кривому Розі 25 квітня — є загроза ракетного удару
Ворожа ракета в небі. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Кривому Розі пролунали у четвер, 25 грудня. У Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Кривому Розі 25 квітня

Сьогодні близько 13:10 у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів. У Дніпропетровській області та низці інших областей оголошена повітряна тривога. 

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Повітряна тривога в Україні 25 квітня. Фото: alert.ua

Напередодні командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та запуск ворожих ракет.

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Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

Кривий Ріг
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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