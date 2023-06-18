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В Кривом Роге раздались взрывы

18 июня 2023 02:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Кривом Роге раздались взрывы
В Кривом Роге раздались взрывы. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 18 июня, в Кривом Роге раздались взрывы. Предварительно сообщается, что сбили вражеские беспилотники.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге 18 июня

Воздушная тревога раздается в Украине уже во второй раз за ночь. В нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Херсонской и Днепропетровской областях.

Мониторинговые каналы также сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге.

Местные власти просят жителей находиться в укрытии до объявления отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в субботу, 17 июня, около 09:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Существовала угроза применения баллистического вооружения.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.

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