Повітряна тривога в Україні 17 червня — яка загроза

Ракети в небі. Фото: google.com

У суботу, 17 червня, близько 9:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові групи.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 17 червня

Близько 9:45 17 червня в декількох регіонах України почалась повітряна тривога.

"Почервоніли" такі області:

Кіровоградська,

Миколаївська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Запорізька,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні 17 червня. Фото: скріншот

Моніторингові групи повідомили, що попередньо, повітряна ціль на Дніпро, можливий ракетний обстріл.

А в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.

Оновлено 9:58. Моніторингові групи повідомили, що ціль, яку помітили над Дніпром — фальш.

Нагадаємо, 16 червня близько 11:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу.

Тоді ж у Київській області через ракетний удар російських окупантів пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих.

Водночас російські окупанти обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет, за попередніми даними, були збиті системою ППО України.

Додамо, що попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце рівно місяць тому, 16 травня.