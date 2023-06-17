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У більшості областей оголошено повітряну тривогу: загроза ракетного обстрілу

17 червня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У більшості областей оголошено повітряну тривогу: загроза ракетного обстрілу
Ракета, що летить. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 18 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" близько опівночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 18 червня

У кількох регіонах України 18 червня оголосили повітряну тривогу.

23:52: Мапа повітряних тривог 

Нагадаємо, у суботу, 17 червня, близько 09:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Існувала загроза балістичного озброєння. 

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.

Також ми писали,  що Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі. 

Також Ігнат розповів, звідки телеграм-канали знають про напрямки руху ворожих цілей. Він заявив, що дані про обстановку в небі під час повітряних тривог власники телеграм-каналів беруть із анонімних джерел. Таким чином вони відстежують напрямки руху ракет та шахедів.

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