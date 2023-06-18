У Кривому Розі пролунали вибухи
18 червня 2023 02:00
У Кривому Розі пролунали вибухи.
Цієї ночі, 18 червня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Попередно повідомляється, що збили ворожі безпілотники.
Про це пишуть моніторингові канали.
Читайте також:
Вибухи у Кривому розі 18 червня
Нагадаємо, у суботу, 17 червня, близько 09:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістичного озброєння.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.