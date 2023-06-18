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У Кривому Розі пролунали вибухи

18 червня 2023 02:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 18 червня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Попередно повідомляється, що збили ворожі безпілотники.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Вибухи у Кривому розі 18 червня

 

Нагадаємо, у суботу, 17 червня, близько 09:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістичного озброєння. 

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.

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