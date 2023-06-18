У Кривому Розі пролунали вибухи.

Цієї ночі, 18 червня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Попередно повідомляється, що збили ворожі безпілотники.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Вибухи у Кривому розі 18 червня

Нагадаємо, у суботу, 17 червня, близько 09:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістичного озброєння.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.