В Кривом Роге раздался мощный взрыв
Взрыв в Кривом Роге раздался днем, 25 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге
"Взрывы слышны в Кривом Роге", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о российской ракете, которая летела в направлении города.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.
Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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