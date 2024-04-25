В Кривом Роге раздался мощный взрыв

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Взрыв в Кривом Роге раздался днем, 25 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге

"Взрывы слышны в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о российской ракете, которая летела в направлении города.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.