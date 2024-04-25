У Кривому Розі пролунав потужний вибух

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Вибух у Кривому Розі пролунав вдень, 25 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

"Вибухи чутно у Кривому Розі", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російську ракету, яка летіла в напрямку міста.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.