У Кривому Розі пролунав потужний вибух
Вибух у Кривому Розі пролунав вдень, 25 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Кривому Розі
"Вибухи чутно у Кривому Розі", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російську ракету, яка летіла в напрямку міста.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.
Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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