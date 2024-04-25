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У Кривому Розі пролунав потужний вибух

25 квітня 2024 12:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Кривому Розі пролунав вдень, 25 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

"Вибухи чутно у Кривому Розі", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російську ракету, яка летіла в напрямку міста.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

війна
Кривий Ріг
вибух
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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