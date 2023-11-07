Взрыв в Кривом Роге сегодня, 7 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В Кривом Роге местные жители сообщают о звуке, похожем на взрыв. В настоящее время в Днепропетровской области объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Жителей города призвали находиться в укрытиях.

"Слышится звук, похожий на взрыв — сообщают наши подписчики. В Днепропетровской области ракетная опасность, — Воздушные Силы. Находитесь в укрытиях!", — написали в телеграмм-канале "Свои Кривой Рог" .

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Свои Кривой Рог"

В местных властях пока никак не прокомментировали информацию о взрыве.

Отметим, что в настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Ее объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, вчера, 6 ноября, Воздушные силы ВС Украины сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Там были слышны мощные взрывы.