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В Кривом Роге снесло практически полдома: последствия ночной атаки

13 июня 2023 05:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Кривом Роге снесло практически полдома: последствия ночной атаки
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 13 июня, в нескольких областях Украины объявлены воздушные тревоги. Взрывы раздавались в нескольких регионах. Есть попадания в Харьковской области и Кривом Роге.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Известно, что россияне ударили этой ночью по пятиэтажке в Кривом Роге. Местные пишут, что полдома практически нет.

"Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Вероятно, есть люди под завалами", — написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, этой ночью во многих областях Украины были объявлены воздушные тревоги. По данным мониторинговых групп, есть угроза ракетных ударов по стратегической авиации РФ, а также враг при этой атаке применяет дроны-камикадзе.

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