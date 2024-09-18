Взрывы в Кропивницком 18 сентября — угроза удара дронами

В Кропивницком раздалось несколько взрывов
18 сентября 2024 08:51
обновлено: 09:04
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
Взрывы в Кропивницком прозвучали утром 18 сентября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за движения российских ударных дронов.
Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.
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Взрывы в Кропивницком 18 сентября
Обновлено 09:04. Воздушные силы сообщили о движении БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный.
Обновлено 09:02. В городе раздались повторные взрывы.
Утром 18 сентября в Кропивницком раздалось несколько громких взрывов. Как известно, на регион россияне запустили ударные "шахеды".
В то же время в Воздушных силах предупреждали о вражеских дронах на Кировоградщине. Курс в южном направлении.
Сейчас воздушная тревога объявлена в четырех областях.
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