Взрывы в Кропивницком 18 сентября — угроза удара дронами

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Кропивницком прозвучали утром 18 сентября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за движения российских ударных дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кропивницком 18 сентября

Обновлено 09:04. Воздушные силы сообщили о движении БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Обновлено 09:02. В городе раздались повторные взрывы.

Утром 18 сентября в Кропивницком раздалось несколько громких взрывов. Как известно, на регион россияне запустили ударные "шахеды".

Скриншот сообщения мониторингового канала

В то же время в Воздушных силах предупреждали о вражеских дронах на Кировоградщине. Курс в южном направлении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога объявлена в четырех областях.