В Курской области заявили о "прилетах" со стороны Украины: что известно о последствиях

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время встречи с военными РФ, воевавшими в Украине. Фото: Telegram

Власти пограничной с Украиной Курской области России заявляют об обстреле со стороны Украины. Несколько сел региона остались без электроснабжения.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Как отмечается в сообщении, под "обстрел ВСУ" попали населенные пункты Рильского района области, повреждены линии электропередач.

"Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители сел Обеста, Локоть и Новоивановка", — отметил чиновник.

По его словам, бригады начнут восстановление, "как только станет безопасно".

Напомним, ранее в Курской области РФ заявили о падении дрона-камикадзе. Россияне традиционно обвинили Украину.

Также сообщалось, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. На одной из улиц в центре города образовалась воронка радиусом 20 метров. В Минобороны РФ признали, что на Белгород упала их бомба.