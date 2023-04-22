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У Курській області заявили про "прильоти" з боку України: що відомо про наслідки

22 квітня 2023 12:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Курській області заявили про "прильоти" з боку України: що відомо про наслідки
Губернатор Курської області Роман Старовойт під час зустрічі з військовими РФ, які воювали в Україні. Фото: Telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Влада прикордонної з Україною Курської області Росії заявляє про обстріл з боку України. Декілька сіл регіону залишились без електропостачання. 

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт

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Як зазначається у повідомленні, під "обстріл ЗСУ" потрапили населені пункти Рильського району області, було пошкоджено лінії електропередач. 

"Вранці ЗСУ обстріляли Рильський район. З боку України зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання. Без електрики залишаються мешканці сіл Обеста, Локоть та Новоіванівка", — зазначив посадовець.

За його словами, бригади розпочнуть відновлення, "як тільки стане безпечно". 

Нагадаємо, раніше у Курській області РФ заявили про падіння дрона-камікадзе. Росіяни традиційно звинуватили Україну. 

Також повідомлялося, що увечері 20 квітня у російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. На одній із вулиць у центрі міста утворилася вирва радіусом 20 метрів. У Міноборони РФ визнали, що на Бєлгород упала їхня бомба

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