На Донбассе выросло количество российских военных с обморожениями

В больницах Донецкой области до 30% раненых оккупантов имеют обмороженные конечности, — Генштаб
За последний месяц в больницах на оккупированных территориях увеличилось количество российских военных с обморожениями. В медицинских учреждениях Горловки таковых около трети от общего числа раненых.
Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
-
Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"
-
Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года
-
Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать
-
Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу
-
Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз
-
В США состоялось главное событие года: кто стал победителем Супербоула-2023
-
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
-
Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф
-
Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023
-
Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк
Оккупанты замерзают
По информации украинской разведки, российские войска плохо подготовлены к войне в условиях зимнего понижения температуры.
В частности, оккупационные подразделения плохо обеспечены зимним обмундированием.
Обмороженные в больницах
Из-за этого с января среди захватчиков увеличилось количество военнослужащих, госпитализированных с обморожениями конечностей.
Так, известно, что в медицинских учреждениях оккупированной Горловки около трети раненых российских военных имеют именно такой диагноз.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В этой связи россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.
В Донецкую область привезли медицинский персонал из Якутии.
Фото: Sputnik