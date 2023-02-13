На Донбассе выросло количество российских военных с обморожениями

Россияне замерзают на фронте

За последний месяц в больницах на оккупированных территориях увеличилось количество российских военных с обморожениями. В медицинских учреждениях Горловки таковых около трети от общего числа раненых.

Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты замерзают

По информации украинской разведки, российские войска плохо подготовлены к войне в условиях зимнего понижения температуры.

В частности, оккупационные подразделения плохо обеспечены зимним обмундированием.

Обмороженные в больницах

Из-за этого с января среди захватчиков увеличилось количество военнослужащих, госпитализированных с обморожениями конечностей.

Так, известно, что в медицинских учреждениях оккупированной Горловки около трети раненых российских военных имеют именно такой диагноз.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В этой связи россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.

В Донецкую область привезли медицинский персонал из Якутии.

Фото: Sputnik