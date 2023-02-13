На Донбасі зросла кількість російських військових з обмороженнями

Росіяни замерзають на фронті

За останній місяць в лікарнях на окупованих територіях збільшилася кількість російських військових із обмороженнями. У медичних закладах Горлівки таких близько третини від загальної кількості поранених.

Про це в традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти замерзають

За інформацією української розвідки, російські війська погано підготовлені до війни в умовах зимового зниження температури.

Зокрема, окупаційні підрозділи погано забезпечені зимовим обмундируванням.

Обморожені в лікарнях

Через це з січня серед загарбників збільшилася кількість військовослужбовців, госпіталізованих із обмороженнями кінцівок.

Так, відомо, що медичних закладах окупованої Горлівки близько третини поранених російських військових мають саме такий діагноз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.

На Донеччину привезли медичний персонал аж із Якутії.

Фото: Sputnik