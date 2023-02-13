Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​У лікарнях Донеччини до 30% поранених окупантів мають обморожені кінцівки, — Генштаб arrow

​​​​​​​У лікарнях Донеччини до 30% поранених окупантів мають обморожені кінцівки, — Генштаб

13 лютого 2023 07:21
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
На Донбасі зросла кількість російських військових з обмороженнями
Росіяни замерзають на фронті
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

За останній місяць в лікарнях на окупованих територіях збільшилася кількість російських військових із обмороженнями. У медичних закладах Горлівки таких близько третини від загальної кількості поранених.

Про це в традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Окупанти замерзають

За інформацією української розвідки, російські війська погано підготовлені до війни в умовах зимового зниження температури.

Зокрема, окупаційні підрозділи погано забезпечені зимовим обмундируванням.

Обморожені в лікарнях

Через це з січня серед загарбників збільшилася кількість військовослужбовців, госпіталізованих із обмороженнями кінцівок.

Так, відомо, що медичних закладах окупованої Горлівки близько третини поранених російських військових мають саме такий діагноз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.

На Донеччину привезли медичний персонал аж із Якутії.

Фото: Sputnik

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:55 Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію"

09:53 Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

09:45 ​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

09:33 "Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника

09:28 ​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:18 В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

09:14 Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо

09:04 ​​​​​​​Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"

09:04 Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 09:45

​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

None 13 Лютий 09:32

​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

None 13 Лютий 08:53

Понад пів тисячі окупантів знищено Силами оборони за добу: Генштаб опублікував свіжі втрати рф

None 13 Лютий 09:15

​​​​​​​Росіяни не відмовилися від тактики ракетних ударів, чекаємо наступний обстріл на 24 лютого, — Гуменюк

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB