На Донбасі зросла кількість російських військових з обмороженнями

У лікарнях Донеччини до 30% поранених окупантів мають обморожені кінцівки, — Генштаб
За останній місяць в лікарнях на окупованих територіях збільшилася кількість російських військових із обмороженнями. У медичних закладах Горлівки таких близько третини від загальної кількості поранених.
Про це в традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Окупанти замерзають
За інформацією української розвідки, російські війська погано підготовлені до війни в умовах зимового зниження температури.
Зокрема, окупаційні підрозділи погано забезпечені зимовим обмундируванням.
Обморожені в лікарнях
Через це з січня серед загарбників збільшилася кількість військовослужбовців, госпіталізованих із обмороженнями кінцівок.
Так, відомо, що медичних закладах окупованої Горлівки близько третини поранених російських військових мають саме такий діагноз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.
На Донеччину привезли медичний персонал аж із Якутії.
Фото: Sputnik