Потери россии в войне в феврале 2023 г. выросли в пять раз: данные ВВС

По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли более 141 тыс. окупантов

За последние две недели количество подтвержденных потерь россии в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. СМИ удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Стремительный рост числа потерь

Отмечается, что потери россии начали существенно возрастать еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Однако всего за две недели февраля СМИ удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за время вторжения в Украину. И речь идет только о тех данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь, безусловно, еще больше.

Какие категории российских военных погибают чаще всего

По информации журналистов, большинство погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в россии. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года", – отмечает издание.

Напомним, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения русская армия потеряла уже 141 260 своих военных.