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У лютому російська армія зазнала уп'ятеро більших втрат, ніж зазвичай, — BBC

17 лютого 2023 19:40
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Втрати росії у війні у лютому 2023 зросли у п'ять разів: дані ВВС
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинули понад 141 тис. окупантів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат росії у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні. 

Про це повідомляє російська служба ВВС.

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Стрімке зростання кількості втрат

Зазначається, що втрати рф почали суттєво зростати ще із середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

Проте всього за два тижні лютого ЗМІ вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що у п'ять разів більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за час вторгнення в Україну. І йдеться тільки про ті дані, які вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальне число втрат, безумовно, ще більше.

Які категорії російських військових гинуть найчастіше

За інформацією журналістів, більшість загиблих за останні три місяці складають мобілізовані, добровольці та ув'язнені.

"Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у понад 60 російських населених пунктах протягом усього 2022 року", – зазначає видання.

Нагадаємо, за останню добу українські захисники ліквідували 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила вже 141 260 своїх військових.
 

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