В "ЛНР" женщины бунтуют из-за массовой мобилизации мужчин
Сотни женщин обратились к российским властям с претензией, что в так называемой "ЛНР" не действует законодательство рф. А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин.
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
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Бунты женщин
Отмечается, что около 500 женщин обратились к руководству россии с претензией, что в так называемой "ЛНР" не действует российское законодательство. А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин.
"Последние, наверное, и сами желают вернуться домой, чтобы остаться в живых, но вся система против", — добавили в ведомстве.
Контракты на военную службу
Кроме того, российские захватчики продолжают меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных территорий Луганской области. В частности, военное руководство рф в обязательном порядке требует от всех мобилизованных подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в российской армии. Для этого нужно обязательно иметь, посреди остальных документов, копию паспорта гражданина россии.
В противном случае военнослужащим и членам их семей оккупанты угрожают отказом от всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренной для военнослужащих россии.
Напомним, на оккупированных территориях Луганской области граждане сталкиваются с серьезными проблемами по обеспечению медицинской помощи. Больницы, ранее обслуживавшие местное население, были превращены в военные госпитали, где лечение доступно только для военнослужащих.