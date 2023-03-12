В "ЛНР" женщины бунтуют из-за массовой мобилизации мужчин

В ЛНР заставляют подписывать контракты на военную службу и иметь российский паспорт

Сотни женщин обратились к российским властям с претензией, что в так называемой "ЛНР" не действует законодательство рф. А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Бунты женщин

Отмечается, что около 500 женщин обратились к руководству россии с претензией, что в так называемой "ЛНР" не действует российское законодательство. А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин.

"Последние, наверное, и сами желают вернуться домой, чтобы остаться в живых, но вся система против", — добавили в ведомстве.

Контракты на военную службу

Кроме того, российские захватчики продолжают меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных территорий Луганской области. В частности, военное руководство рф в обязательном порядке требует от всех мобилизованных подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в российской армии. Для этого нужно обязательно иметь, посреди остальных документов, копию паспорта гражданина россии.

В противном случае военнослужащим и членам их семей оккупанты угрожают отказом от всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренной для военнослужащих россии.

Напомним, на оккупированных территориях Луганской области граждане сталкиваются с серьезными проблемами по обеспечению медицинской помощи. Больницы, ранее обслуживавшие местное население, были превращены в военные госпитали, где лечение доступно только для военнослужащих.