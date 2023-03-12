У "ЛНР" жінки бунтують через масову мобілізацію чоловіків

В "ЛНР" змушують підписувати контракти на військову службу та мати російський паспорт

Сотні жінок звернулись до російської влади із претензією, що у так званій "ЛНР" не діє законодавство рф. А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

Бунти жінок

Зазначається, що близько 500 жінок звернулись до керівництва рф із претензією, що у так званій "ЛНР" не діє російське законодавство. А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

"Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти", — додали у відомстві.

Контракти на військову службу

Окрім того, російські загарбники продовжують заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Зокрема, військове керівництво рф в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в російській армії. Для цього необхідно обов’язково мати, серед решти документів, копію паспорта громадянина рф.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин окупанти погрожують відмовою від усіх встановлених виплат та соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців росії.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області громадяни стикаються із серйозними проблемами у забезпеченні медичної допомоги. Лікарні, які раніше обслуговували місцеве населення, були перетворені на військові шпиталі, де лікування доступне лише для військовослужбовців.