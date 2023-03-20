В Лондоне встретились министры юстиции, чтоб обсудить поддержку расследования преступлений в Украине

Министры юстиции

Сегодня, 20 марта, министры юстиции со всего мира встретились в Лондоне. Они обсудят поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

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Встреча состоялась после того, как недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство будет продолжать финансировать и давать экспертизу суду до тех пор, пока "правосудие не будет осуществлено".

"Мы собираемся сегодня в Лондоне, объединенные одной целью — привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине во время этого несправедливого, неспровоцированного и незаконного вторжения", — сказал Рааб.

На конференции выступили министр юстиции Украины Денис Малюска и генеральный прокурор Андрей Костин, а также прокурор МКС Карим Хан.

Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордер на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ознакомился с докладом Независимой международной Комиссии по расследованию нарушений в Украине. Это тщательное расследование фактов российской агрессии, о которых неоднократно заявляли украинские органы власти, Офис Омбудсмана и национальные правозащитные организации.

Добавим, Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах у ее отца. В материалах прокуратуры говорится, что это совершили военные россии 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района в марте прошлого года.