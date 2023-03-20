У Лондоні зустрілися міністри юстиції, щоб обговорити підтримку розслідування злочинів в Україні

Міністри юстиції

Сьогодні, 20 березня, міністри юстиції з усього світу зустрілися у Лондоні. Вони обговорять підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

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Зустріч відбулася після того, як нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що уряд продовжуватиме фінансувати та надавати експертизу суду доти, доки "правосуддя не буде здійснене".

"Ми збираємось сьогодні в Лондоні, об’єднані однією метою — притягнути військових злочинців до відповідальності за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення", — сказав Рааб.

На конференції виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін, а також прокурор МКС Карім Хан.

Нагадаємо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ознайомився з доповіддю Незалежної міжнародної Комісії з розслідування порушень в Україні. Це ґрунтовне розслідування фактів російської агресії, про які неодноразово заявляли українські органи влади, Офіс Омбудсмана та національні правозахисні організації.

Додамо, Україна звинуватила двох російських солдатів у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька. У матеріалах прокуратури йдеться, що це скоїли військові рф 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району в березні минулого року.