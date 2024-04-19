В Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск РФ — детали

Ликвидированный командир 59-й бригады сухопутных войск РФ Павел Кропотов. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Луганске был ликвидирован командир 59-й бригады сухопутных войск России, полковник Центрального военного округа Павел Кропотов. Это произошло в результате взрывов 13 апреля.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 19 апреля.

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Кропотова ликвидировали в результате удара Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

Ликвидированный командир 59-й бригады сухопутных войск РФ Павел Кропотов. Фото: росСМИ

По предварительной информации, также были поражены российская военная база и машиностроительный завод.

Напомним, 13 апреля в оккупированном Луганске местные жители услышали мощный взрыв. Известно, что "прилетело" у машиностроительного завода.

Также командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за поражение вражеского пункта управления группировки войск "Центр", который был размещен во временно оккупированном Луганске.