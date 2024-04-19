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В Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск РФ — детали

19 апреля 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск РФ — детали
Ликвидированный командир 59-й бригады сухопутных войск РФ Павел Кропотов. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Луганске был ликвидирован командир 59-й бригады сухопутных войск России, полковник Центрального военного округа Павел Кропотов. Это произошло в результате взрывов 13 апреля.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 19 апреля.

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Кропотова ликвидировали в результате удара Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow. 

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Ликвидированный командир 59-й бригады сухопутных войск РФ Павел Кропотов. Фото: росСМИ

По предварительной информации, также были поражены российская военная база и машиностроительный завод.

Напомним, 13 апреля в оккупированном Луганске местные жители услышали мощный взрыв. Известно, что "прилетело" у машиностроительного завода.

Также командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за поражение вражеского пункта управления группировки войск "Центр", который был размещен во временно оккупированном Луганске.

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Луганская область
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