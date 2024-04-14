В Луганській ОВА розповіли, на яких напрямках росіяни призупинили наступ

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські загарбники взяли оперативну паузу на двох напрямках. Втім, вони не припиняють обстрілювати мирні села, тероризуючи їхніх мешканців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у неділю, 14 квітня.

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Росіяни призупинили наступ

"І на Лиманському, і на Куп’янському напрямках ворог узяв оперативну паузу. Усі його атаки були зосереджені на Білогорівці, де наші захисники мужньо тримають оборону, не дають загарбникам просунутися уперед", — зазначив Лисогор.

Він додав, що росіяни продовжують бити по селах, де ще живуть цивільні. Макіївка і Невське опинилися під ударами артилерії і мінометів. Також ворог активно застосовує БпЛА.

Паспорти РФ на окупованих територіях

Лисогор також розповів, що згідно з законодавством держави-агресора, із 1 липня 2024 року людину без російського паспорта на території так званої "ЛНР" можуть визнати іноземним громадянином і на неї очікує депортація.

"Наразі росіяни знайшли метод, як депортувати тих, в кого паспорт РФ вже є. Відповідний законопроєкт вже на розгляді", — розповів очільник ОВА.

Лисогор пояснив, що у разі ухвалення, населення на окупованій території позбавлятимуть громадянства Росії за порушення присяги.

Раніше ми розповідали, що російські загарбники залучили найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Це призведе до поступового зростання втрат ворога, доки українські захисники мають необхідну техніку.

Росіяни збільшують інтенсивність наступальних дій по всій лінії фронту в Україні. Одночасно вони намагаються зменшити можливі втрати особового складу та техніки.