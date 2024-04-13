В окупованому Луганську стався вибух — що відомо

Вибух у Луганську. Фото: скриншот

В окупованому Луганську місцеві жителі почули потужний вибух. Відомо, що "прилетіло" біля машинобудівного заводу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 13 квітня.

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За попередньою інформацією, вибух стався в районі, де російські військові зосередили свою техніку в тимчасово окупованому Луганську.

Місцеві пабліки пишуть, що "прилетіло" поблизу машинобудівного заводу, який використовується окупаційними силами для воєнних потреб.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю в Росії пролунали вибухи.

Раніше ми писали, що 5 квітня вибухи також пролунали у Ростовській області РФ. Регіон атакували дронами.