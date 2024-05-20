В Луганске раздавались взрывы — что известно

Дым от взрыва. Фото: скриншот

В Луганске в понедельник, 20 мая, раздался взрыв. Украинские ракетные войска нанесли успешный удар по вражеской базе в поселке Юбилейном в окрестностях Луганска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

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По предоставленной информации жители Луганска в местных чатах подтвердили, что в зоне удара расположен военный городок, встроенный в гражданскую инфраструктуру. До 2014 года в этом месте функционировала академия внутренних дел, которую позже захватили оккупанты.

"Честь русского офицера" — это прятаться за спинами наших соотечественников и среди наших домов. В целом ничего нового", — написал Лысогор.

Сообщение Артема Лысогора. Фото: скриншот

Напомним, возле Куриной пристани во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 19 мая, был нанесен ракетный удар. Известно, что удалось поразить российский ракетный корабль "Циклон".

Ранее мы писали, что в ночь на 19 мая Силы обороны атаковали Черноморский флот РФ. В результате чего уничтожен морской тральщик проекта 266-М "Ковровец".