У Луганську лунали вибухи — що відомо

Дим від вибуху. Фото: скриншот

У Луганську в понеділок, 20 травня, пролунав вибух. Українські ракетні війська здійснили успішний удар по ворожій базі в селищі Ювілейному, що на околицях Луганська.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram.

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За наданою інформацією, мешканці Луганська у місцевих чатах підтвердили, що в зоні удару розташоване військове містечко, вбудоване у цивільну інфраструктуру. До 2014 року в цьому місці функціонувала академія внутрішніх справ, яку пізніше захопили окупанти.

""Честь руського офіцера" – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового", — написав Лисогор.

Допис Артема Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, біля Курячої пристані у тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, було завдано ракетного удару. Відомо, що вдалося вразити російський ракетний корабель "Циклон".

Раніше ми писали, що у ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. Внаслідок чого знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец".