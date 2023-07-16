В Луганске прогремели мощные взрывы 16 июля

Черный дым над местом взрыва в Луганске. Фото: соцсети

Сегодня утром, 16 июля, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Пока о последствиях попадания ничего не известно.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По словам местных жителей, было слышно несколько взрывов около 10:00. После этого над местом попадания появилось облако густого и черного дыма.

О последствиях попадания пока ничего не известно. Комментарии оккупационных властей отсутствуют.

Напомним, ночью, 16 июля , во временно оккупированном Севастополе прозвучало несколько взрывов.

Также 14 июля прогремел мощный взрыв в России в Курской области. Там якобы из-за обломков сбитого БпЛА "на реактивной тяге" пострадало отделение ФСБ.