У Луганську пролунали потужні вибухи 16 липня

Чорний дим над місцем вибуху у Луганську. Фото: соцмережі

Сьогодні вранці, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Наразі, про наслідки влучання нічого не відомо.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За словами місцевих жителів, було чутно декілька вибухів близько 10:00. Після цього над місцем влучання з'явилася хмара густого та чорного диму.

Про наслідки влучання поки що нічого не відомо. Коментарі окупаційної влади відсутні.

Нагадаємо, вночі, 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів.

Також 14 липня пролунав потужний вибух у Росії в Курській області. Там нібито через уламки збитого БпЛА "на реактивній тязі" постраждало відділення ФСБ.