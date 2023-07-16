У Луганську пролунали потужні вибухи 16 липня

У Луганську пролунали потужні вибухи
Сьогодні вранці, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Наразі, про наслідки влучання нічого не відомо.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибух у Луганську
За словами місцевих жителів, було чутно декілька вибухів близько 10:00. Після цього над місцем влучання з'явилася хмара густого та чорного диму.
Про наслідки влучання поки що нічого не відомо. Коментарі окупаційної влади відсутні.
Нагадаємо, вночі, 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів.
Також 14 липня пролунав потужний вибух у Росії в Курській області. Там нібито через уламки збитого БпЛА "на реактивній тязі" постраждало відділення ФСБ.