В Луганске россияне перепрофилируют учителей украинского языка на преподавателей русского

Дети в школе на оккупированной территории. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Луганске российские захватчики перепрофилируют педагогов, имеющих диплом об образовании "Украинский язык и литература", на учителей русского. "Курсы" продлятся для каждого педагога в общей сложности 256 часов.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация в воскресенье, 14 апреля.

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"Учебное заведение, которое захватчики называют Луганским государственным педагогическим университетом, действующим на временно захваченной территории, проводит бесплатное профобучение по направлениям "Русский язык и литература" и "Дошкольное образование", — говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что на курсы направляют педагогов, имеющих диплом об образовании по специальности "Украинский язык и литература", а также тех, у кого не действительны курсы повышения квалификации после 2014 года.

"Кадры для пропаганды среди школьников там готовы штамповать за 256 часов. Именно столько длятся эти курсы", — отметили в ОГА.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию в городах так называемой "ЛНР". В частности, сотрудники военкоматов ищут мужчин, приходя прямо домой.

В оккупированном Донецке приступили к поискам 63-летнего американца Рассела Боннера Бентли, известного как "Техас". Он работает на кремлевскую медиагруппу "Россия сегодня" и пропал 8 апреля.