У Луганську внаслідок вибуху постраждав "очільник" МВС "ЛНР" Ігор Корнет

Колаборант Ігор Корнет. Фото: t.me/riamelitopol

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Луганську 15 травня, було поранено так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета. Проте в Росії заплутались у своїх свідченнях про стан колаборанта.

Про це стало відомо з російських пропагандистських Telegram-каналів.

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Спочатку російські ЗМІ повідомили, що Ігор Корнет був поранений та госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. Він перебуває в реанімації.

Заяви росіян щодо стану Корнета. Фото: скріншот

Проте незабаром російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Ігор Корнет живий та його стан стабільний.

Заяви Соловйова щодо стану Корнета. Фото: скріншот

Зазначимо, що НАЗК внесло Ігоря Корнета до санкційного списку. У відомстві зазначили, що зрадник Корнет бере участь у діях, що дестабілізують Україну, підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, беручи участь у незаконному сепаратистському "Уряді Луганської Народної Республіки" на території України.

Ігор Корнет у санкційному списку НАЗК. Фото: скрнішот

Нагадаємо, 15 травня в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи. Очевидці повідомляли про вибухи на вулиці Демьохіна, перекриту дорогу та багато "швидких".