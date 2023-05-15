Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Луганську внаслідок вибуху постраждав "очільник" МВС "ЛНР" Ігор Корнет arrow

У Луганську внаслідок вибуху постраждав "очільник" МВС "ЛНР" Ігор Корнет

15 травня 2023 16:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Луганську внаслідок вибуху постраждав "очільник" МВС "ЛНР" Ігор Корнет
Колаборант Ігор Корнет. Фото: t.me/riamelitopol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Луганську 15 травня, було поранено так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета. Проте в Росії заплутались у своїх свідченнях про стан колаборанта.

Про це стало відомо з російських пропагандистських Telegram-каналів.

Читайте також:

В якому стані зрадник Корнет

Спочатку російські ЗМІ повідомили, що Ігор Корнет був поранений та госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. Він перебуває в реанімації.

скріншот
Заяви росіян щодо стану Корнета. Фото: скріншот

Проте незабаром російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Ігор Корнет живий та його стан стабільний.

скріншот
Заяви Соловйова щодо стану Корнета. Фото: скріншот

Зазначимо, що НАЗК внесло Ігоря Корнета до санкційного списку. У відомстві зазначили, що зрадник Корнет бере участь у діях, що дестабілізують Україну, підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, беручи участь у незаконному сепаратистському "Уряді Луганської Народної Республіки" на території України.

скріншот
Ігор Корнет у санкційному списку НАЗК. Фото: скрнішот

Нагадаємо, 15 травня в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи. Очевидці повідомляли про вибухи на вулиці Демьохіна, перекриту дорогу та багато "швидких".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB