В "Магуре" создали новые страницы в соцсетях: Маркус об этом ничего не знает

Валерий Маркус. Фото: Facebook/Рандеву

В командовании 47-й ОМБр написали официальное обращение по поводу того, что потерялся доступ к их страницам в соцсетях. В этой связи они создали новые ресурсы.

Об этом стало известно из сообщения 47 бригады "Магура".

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Создание новых страниц

"Любая информация, что публикуется на других ресурсах — не согласована с командованием и мы не несем ответственности за достоверность такого контента", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Реакция Маркуса

В свою очередь главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус отреагировал на это событие.

"Не имею к этому событию никакого отношения. И, как и вы, понятия не имею, что случилось", — написал он.

Скриншот сообщения

Напомним, 47 бригада, в которой недавно произошел скандал, связанный с рапортом главного сержанта Валерия Маркуса, уже пережила этот эпизод и продолжает воевать, сосредоточившись на прорыве российской обороны. Россияне на южном фронте серьезно обустроили свои укрепления, готовясь к контрнаступлению Сил обороны Украины.