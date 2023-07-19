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В "Магуре" создали новые страницы в соцсетях: Маркус об этом ничего не знает

19 июля 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Магуре" создали новые страницы в соцсетях: Маркус об этом ничего не знает
Валерий Маркус. Фото: Facebook/Рандеву
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В командовании 47-й ОМБр написали официальное обращение по поводу того, что потерялся доступ к их страницам в соцсетях. В этой связи они создали новые ресурсы.

Об этом стало известно из сообщения 47 бригады "Магура".

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"Любая информация, что публикуется на других ресурсах — не согласована с командованием и мы не несем ответственности за достоверность такого контента", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Реакция Маркуса

В свою очередь главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус отреагировал на это событие.

"Не имею к этому событию никакого отношения. И, как и вы, понятия не имею, что случилось", — написал он.

Скриншот сообщения

Напомним, 47 бригада, в которой недавно произошел скандал, связанный с рапортом главного сержанта Валерия Маркуса, уже пережила этот эпизод и продолжает воевать, сосредоточившись на прорыве российской обороны. Россияне на южном фронте серьезно обустроили свои укрепления, готовясь к контрнаступлению Сил обороны Украины.

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