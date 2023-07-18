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Експерт пояснив, чи доцільно було б знімати 47-у бригаду з фронту через "скандал Маркуса"

18 липня 2023 22:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, чи доцільно було б знімати 47-у бригаду з фронту через "скандал Маркуса"
Валерій Маркус (унизу, на передньому плані) із військовослужбовцями 47-ї бригади "Маґура". Фото: Facebook-сторінка Маркуса
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Пропозиції військових блогерів про те, що бригаду "Маґура" варто було б знімати з фронту для розслідування скандалу навколо рапорту Валерія Маркуса, є неприпустимими. Російські війська зараз зібрали великі сили на сході, ведуть наступ на Харківщину, і зняття цілої бригади суттєво послабило б позиції Сил оборони України.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Знімати бригаду "для розслідування" неприпустимо

Ігор Романенко різко відреагував на заяви деяких військових блогерів, які говорили про те, що 47-у бригаду доведеться знімати з фронту через демарш головного сержанта Валерія Маркуса, аби провести розслідування інциденту.

"Ви подивіться, як зараз росіяни наступають на східному фронті, від Куп'янська до Кремінної. Там 120-тисячне угруповання. Не тільки ж ми готували резерви, а і вони також. І в цей момент, коли нам доводиться шукати підкріплення для того, аби укріпити фронт, ми знімемо бригаду з фронту!" — наголосив експерт.

Конфлікти треба вирішувати без збитків для армії

Ігор Романенко підкреслив, що подібні конфлікти повинні бути розв'язані без шкоди для фронту, для армії.

Навіть в умовах війни є можливість донести свою позицію, свою незгоду із тими чи іншими діями керівництва підрозділу до вищих інстанцій.

"Написати рапорт, окреслити ті чи інші позиції. Знайти однодумців, союзників. Так, це непросто, але — по-чесному", — наголосив колишній заступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

За словами Маркуса, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку. 

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". Маркус сказав, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Згодом командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.

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