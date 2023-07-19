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У "Маґурі" створили нові сторінки в соцмережах: Маркус про це нічого не знає

19 липня 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У "Маґурі" створили нові сторінки в соцмережах: Маркус про це нічого не знає
Валерій Маркус. Фото: Facebook/Рандеву
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У командуванні 47-ї ОМБр написали офіційне звернення через те, що втратився доступ до їхніх сторінок у соцмережах. У зв'язку з цим вони створили нові ресурси.

Про це стало відомо з повідомлення 47 Бригади "Маґура".

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Створення нових сторінок

"Будь-яка інформація, що публікується на інших ресурсах — непогоджена з командуванням і ми не несемо відповідальності за достовірність такого контенту", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Реакція Маркуса

Своєю чергою головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус відреагував на цю подію.

"Не маю до цієї події ніякого відношення. І, як і ви, поняття не маю, що трапилось", — написав він.

Скриншот допису

Нагадаємо, 47-ма бригада, в якій нещодавно стався скандал, пов'язаний із рапортом головного сержанта Валерія Маркуса, уже пережила цей епізод і продовжує воювати, зосередившись на прориві російської оборони. Росіяни на південному фронті серйозно облаштували свої укріплення, готуючись до контрнаступу Сил оборони України.

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