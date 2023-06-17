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В Мариуполе возле уничтоженного драмтеатра оккупанты открывают детское кафе

17 июня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Мариуполе возле уничтоженного драмтеатра оккупанты открывают детское кафе
Разрушенный драмтеатр в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В оккупированном Мариуполе вблизи разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе. Такая информация появилась в Telegram-канале псевдо-мэра Мариуполя Олега Моргуна.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

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Строительство развлекательных заведений на костях погибших мариупольцев — это уже привычная норма оккупанта. К очередному такому шагу враг прибегает, заявив об открытии детского кафе вблизи разрушенного драмтеатра.

"В сквере возле драмтеатра строители благоустраивают строительство бывшего грузинского ресторана. По договоренности с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем детское кафе", — написал псевдо-мэр Мариуполя Олег Моргун.

Похоже, никого из оккупантов не смущает, что рядом с будущим кафе — в здании театра от врага скрывались сотни мирных людей с детьми. А в результате авиационной атаки 16 марта прошлого года практически все погибли.

Напомним, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне превращают завод "Азовсталь" в военную базу. Там они ремонтируют укрепления.

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