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У Маріуполі біля знищеного драмтеатру окупанти відкривають дитяче кафе

17 червня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Маріуполі біля знищеного драмтеатру окупанти відкривають дитяче кафе
Зруйнований драмтеатр у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе. Така інформація з’явилася у Telegram-каналі псевдомера Маріуполя Олега Моргуна.  

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

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Будівництво розважальних закладів на кістках загиблих маріупольців — це вже звична норма окупанта. До чергового такого кроку ворог вдається, заявивши про відкриття дитячого кафе поблизу зруйнованого драмтеатру. 

"У сквері біля драмтеатру будівельники упорядковують будівництво колишнього грузинського ресторану. За домовленістю із губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим тут після реконструкції відкриємо дитяче кафе", — написав псевдомер Маріуполя Олег Моргун. 

Схоже, нікого з окупантів не бентежить, що поруч з майбутнім кафе — у будівлі театру від ворога переховувались сотні мирних людей з дітьми. А внаслідок авіаційної атаки 16 березня минулого року практично всі загинули. 

Нагадаємо, українські військові просунулись вперед поблизу міста Вугледар. Бойові дії просуваються на Маріупольський напрямок

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворюють завод "Азовсталь" на військову базу. Там вони ремонтують укріплення. 

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