Росіяни перетворюють "Азовсталь" в Маріуполі на військову базу

Зруйнований завод "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: TASS

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворюють завод "Азовсталь" у військову базу. Там вони ремонтують укріплення.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Росіяни продовжують ремонт укріплення Азовсталі від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу", — пише Андрющенко.

За його словами, Маріуполь не становить для окупантів жодної іншої мети і, тим паче, цінності.

Нагадаємо, що українські захисники останніми днями завдали кілька точних ударів по місцях дислокації російських військ та складів із боєприпасами в районі Маріуполя. Були вражені такі бази окупантів у Микільському, Урзуфі та Юріївці.

Додамо, що звільнений із полону прикордонник нарешті зустрівся зі своїм другом псом Рамусом, із яким разом обороняв "Азовсталь". У ДПСУ показали зворушливе відео.