В Мариуполе горит состав окупантов: первые подробности

Горит состав окупантов, который они упорно формировали последние недели

В Мариуполе, в селе Малоянисоль раздались взрывы на складе у кафиров. В результате взрывов начался пожар.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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"Мариупольский район. С. Малоянисоль. Хлопок.

Пожар и детонация. Минус состав оккупантов, который они так упорно формировали последние недели", — рассказал Андрющенко.

Ранее в этот день в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". Советник мэра предполагает, что, скорее всего, это был отклик детонации.

После взрывов оккупанты снова подняли вертолеты в сторону попадания.

Напомним, 13 марта в оккупированном Мариуполе были слышны взрывы. В городе работала враждебная ПВО и была поднята российская авиация.

По словам советника городского головы населенного пункта Петра Андрющенко, было слышно три взрыва. "Хлопок" был в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино - Белосарайская Коса — Ялта — Урзуф".