У Маріуполі помітили нові позначки на техніці росіян

Нові позначки на техніці росіян

У Маріуполі російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У місті помітили техніку з колом в прямокутнику.

Про це повідомив радника міського голови Петро Андрющенко.

Нові позначки на російській техніці

"Нові позначки на військовій техніці в окупантів зафіксовано в Маріуполі. Тепер — коло в прямокутнику. Техніка з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області", — йдеться в повідомленні.

Андрющенко до дав, що раніше подібного маркування в місті не помічали.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.

Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відбудовувати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спочатку захопити Запоріжжя.

Додамо, російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.