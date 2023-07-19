Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мариуполе горит Украинский дом: что известно arrow

В Мариуполе горит Украинский дом: что известно

19 июля 2023 22:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Мариуполе горит Украинский дом: что известно
Пожар в украинском доме. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Донецкой области в оккупированном Мариуполе горит Украинский дом (по старому названию — дворец культуры "Металлург"). В горсовете подтвердили пожар.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Читайте также:

Возникновение пожара

Пока неизвестно из-за чего произошло возгорание.

Что известно о здании

По информации местных СМИ, Украинский дом сильно повредили во время боев в Мариуполе. Недавно россияне начали его отстраивать.

Напомним, в Мариуполе, несмотря на заявления российских оккупантов, была поражена казарма кадыровцев на территории ММК им. Ильича. Известно о том, что раненых боевиков тайком вывозили в направлении Донецка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз