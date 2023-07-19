В Мариуполе горит Украинский дом: что известно

Пожар в украинском доме. Фото: скриншот с видео

В Донецкой области в оккупированном Мариуполе горит Украинский дом (по старому названию — дворец культуры "Металлург"). В горсовете подтвердили пожар.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

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Пока неизвестно из-за чего произошло возгорание.

Что известно о здании

По информации местных СМИ, Украинский дом сильно повредили во время боев в Мариуполе. Недавно россияне начали его отстраивать.

Напомним, в Мариуполе, несмотря на заявления российских оккупантов, была поражена казарма кадыровцев на территории ММК им. Ильича. Известно о том, что раненых боевиков тайком вывозили в направлении Донецка.