У Маріуполі горить Український дім: що відомо

Пожежа в Українському домі. Фото: скриншот з відео

На Донеччині в окупованому Маріуполі горить Український дім (за старою назвою — палац культури "Металург"). У міськраді підтвердили пожежу.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Виникнення пожежі

Наразі невідомо через що сталося загорання.

Що відомо про будівлю

За інформацією місцевих ЗМІ, Український дім сильно пошкодили під час боїв у Маріуполі. Нещодавно росіяни почали його відбудовувати.

Нагадаємо, у Маріуполі, попри заяви російських окупантів, була уражена казарма кадировців на території ММК ім. Ілліча. Відомо про те, що поранених бойовиків потайки вивозили у напрямку Донецька.