У Маріуполі горить Український дім: що відомо
19 липня 2023 22:41
Пожежа в Українському домі. Фото: скриншот з відео
На Донеччині в окупованому Маріуполі горить Український дім (за старою назвою — палац культури "Металург"). У міськраді підтвердили пожежу.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
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Виникнення пожежі
Наразі невідомо через що сталося загорання.
Що відомо про будівлю
За інформацією місцевих ЗМІ, Український дім сильно пошкодили під час боїв у Маріуполі. Нещодавно росіяни почали його відбудовувати.
Нагадаємо, у Маріуполі, попри заяви російських окупантів, була уражена казарма кадировців на території ММК ім. Ілліча. Відомо про те, що поранених бойовиків потайки вивозили у напрямку Донецька.