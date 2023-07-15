Корупційний джекпот: як росіяни заробляють мільйони доларів на "відбудові" Маріуполя

Зруйновані будинки у Маріуполі. Фото: REUTERS/Pavel Klimov/File Photo

Російські загарбники затвердили план "відбудови" Маріуполя Донецької області, однак окупаційна влада міста приховує розрахунки. Замість демонтованих будинків планують за рахунок федерального бюджету РФ побудувати іпотечне житло.

Про це повідомляє заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

"Відбудова" Маріуполя

В документах окупантів йдеться про "розбудову" історичних частин міста. Як виявилося, йдеться про частину Маріуполя так званий "Кірова", яка немає нічого спільного з історією. За словами Андрющенко, саме там найбільша кількість зруйнованих та демонтованих будинків.

"Тут загалом мешкало 15 тисяч маріупольців, тепер майже ніхто. Нема де. Однак, не про це. Про гроші. В документах на забудову, які чомусь окупаційна влада ховає в шухлядах, дуже цікаві розрахунки", — повідомив Андрющенко.

Росіяни планують побудувати іпотечне житло за рахунок федерального бюджету РФ замість демонтованих будинків. Загальна вартість проєкту — 35 млрд рублів (335,9 млн доларів). Заступник мера міста наголосив, що це корупційний джекпот.

Російські окупанти вже почали заливати фундамент на перші будинки. На плані "відбудови" вони позначені червоним.

План "відбудови". Фото: t.me/andriyshTime

За словами Андрющенка, іпотека буде лише для громадян РФ до початку повномасштабного вторгнення. Українці у Маріуполі не мають права на це житло. Окупанти планують розмістити у будинках щонайменше 8 тис. росіян.

"Тепер маріупольцям немає місця в Маріуполі. А всі обіцянки русні (який сюрприз, так?) виявились брехнею. Та ніхто для маріупольців будувати нічого не збирається. Як і компенсувати зруйновану нерухомість", — додав Андрющенко.

Розрахунки "відбудови". Фото: t.me/andriyshTime

Розрахунки "відбудови". Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, у мережі показали одну з найстаріших вулиць Маріуполя після російських окупантів. Вона досі залишається в руїнах.

Також ми писали, що заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає Приморський район міста. За його словами, він завжди вважався елітним.

Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.