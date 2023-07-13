У Маріуполі знищено казарму із кадировцями, є поранені, — Андрющенко
У Маріуполі, попри заяви російських окупантів, була уражена казарма кадировців на території ММК ім. Ілліча. Відомо про те, що поранених бойовиків потайки вивозили у напрямку Донецька.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Удар по Маріуполю
Учора, 12 липня, у Маріуполі пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ заявили тоді, що це спрацювала система ППО окупантів, розташована у захопленому українському місті.
Але, як зазначив Петро Андрющенко, є інформація про те, що російська ППО збила не усі ракети, якими було завдано удару по об’єктах окупантів у Маріуполі.
Постраждалі кадировці
За даними українських партизанів, мало місце влучання у казарму на території ММК ім. Ілліча, де перебували так звані кадировці.
Відомо про велику кількість поранених, яких таємно вивозили у напрямку Донецька.
"Судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "робота ППО", — підкреслив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що на початку червня ЗСУ знищили пів сотні кадировців ще у тренувальному таборі.