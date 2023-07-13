У Маріуполі знищено казарму із кадировцями, є поранені, — Андрющенко

Бійці кадировських підрозділів. Фото: "Кавказ Реалии"

У Маріуполі, попри заяви російських окупантів, була уражена казарма кадировців на території ММК ім. Ілліча. Відомо про те, що поранених бойовиків потайки вивозили у напрямку Донецька.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Удар по Маріуполю

Учора, 12 липня, у Маріуполі пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ заявили тоді, що це спрацювала система ППО окупантів, розташована у захопленому українському місті.

Але, як зазначив Петро Андрющенко, є інформація про те, що російська ППО збила не усі ракети, якими було завдано удару по об’єктах окупантів у Маріуполі.

Постраждалі кадировці

За даними українських партизанів, мало місце влучання у казарму на території ММК ім. Ілліча, де перебували так звані кадировці.

Відомо про велику кількість поранених, яких таємно вивозили у напрямку Донецька.

"Судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "робота ППО", — підкреслив Петро Андрющенко.

Андрющенко про удар по Маріуполю

Нагадаємо, що на початку червня ЗСУ знищили пів сотні кадировців ще у тренувальному таборі.