У Маріуполі окупанти почали нову хвилю примусового виселення

Російські окупанти. Фото: УНІАН

Російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу у Приморському районі міста.

Про це йдеться на сайті Інформаційного спротиву.

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Виселення мешканців Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти минулого місяця пороздавали мешканцям повідомлення, з яких будинків мають виїхати. В основному — в гуртожиток "суворого режиму".

"У разі незгоди людей залишати своє житно, їх примусово викинуть на вулицю. Будинки йдуть під знесення. Тож панькатись або шукати варіанти з проживанням ніхто не буде", — написав Андрющенко.

Допис радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram

Також Андрющенко зазначає, що про нові квартири для маріупольців вже ніхто не згадує. Окупанти пропонують всім просто записуватись у квартирну чергу.

Повідомлення про виселення. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.