В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия: массово проверяют телефоны у мирных жителей
Российская оккупационная "администрация" Мариуполя ужесточила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.
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Тотальная проверка в Мариуполе
Российские оккупанты, как стало известно официальным властям уничтоженного захватчиками города, усиливают фильтрационные мероприятия в Мариуполе.
Да, они начали проверять документы и даже телефоны у пассажиров общественного транспорта.
Такая ситуация была зафиксирована в частности в Кальмиусском районе Мариуполя.
Блокпосты в окрестностях
Кроме того, на въезде в Мариуполь со стороны Сартаны российские войска установили блокпосты.
А еще, по имеющимся данным, российские пункты контроля установлены на всех мостах в городе.
Оккупанты боятся
Причиной такого шага, вероятно, является заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о предстоящем освобождении города и ликвидации в городе Силами обороны складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
"Поэтому оккупанты боятся и готовятся к украинскому контрнаступлению. От страха ищут диверсантов среди мирных мариупольцев", — отметили в Мариупольском городском совете.
Напомним, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне фактически признали, что не собираются отстраивать Мариуполь.
Фото: Мариупольский городской совет