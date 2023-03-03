В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия: массово проверяют телефоны у мирных жителей

Россияне боятся наступления на Мариуполь, потому взяли под контроль все мосты в городе

Российская оккупационная "администрация" Мариуполя ужесточила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

Тотальная проверка в Мариуполе

Российские оккупанты, как стало известно официальным властям уничтоженного захватчиками города, усиливают фильтрационные мероприятия в Мариуполе.

Да, они начали проверять документы и даже телефоны у пассажиров общественного транспорта.

Такая ситуация была зафиксирована в частности в Кальмиусском районе Мариуполя.

Блокпосты в окрестностях

Кроме того, на въезде в Мариуполь со стороны Сартаны российские войска установили блокпосты.

А еще, по имеющимся данным, российские пункты контроля установлены на всех мостах в городе.

Оккупанты боятся

Причиной такого шага, вероятно, является заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о предстоящем освобождении города и ликвидации в городе Силами обороны складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Поэтому оккупанты боятся и готовятся к украинскому контрнаступлению. От страха ищут диверсантов среди мирных мариупольцев", — отметили в Мариупольском городском совете.

Напомним, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне фактически признали, что не собираются отстраивать Мариуполь.

Фото: Мариупольский городской совет