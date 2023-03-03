У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи: масово перевіряють телефони у мирних жителів
Російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.
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Тотальна перевірка у Маріуполі
Російські окупанти, як стало відомо офіційній владі знищеного загарбниками міста, посилюють фільтраційні заходи у Маріуполі.
Так, вони почали перевіряти документи і навіть телефони у пасажирів громадського транспорту.
Така ситуація була зафіксована, зокрема, у Кальміуському районі Маріуполя.
Блокпости на околицях
Крім того, на в’їзді до Маріуполя з боку Сартани російські війська встановила блокпости.
А ще, за наявними даними, російські пункти контролю були встановлені на усіх мостах у місті.
Окупанти бояться
Причиною такого кроку, імовірно, є заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про майбутнє звільнення міста та ліквідація у місті Силами оборони складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
"Тож окупанти бояться і готуються до українського контрнаступу. Від страху шукають диверсантів серед мирних маріупольців", — наголосили у Маріупольській міській раді.
Нагадаємо, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни фактично визнали, що не збираються відбудовувати Маріуполь.
Фото: Маріупольська міська рада