​​​​​​​У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи: масово перевіряють телефони у мирних жителів

Росіяни бояться наступу на Маріуполь, тому взяли під контроль усі мости в місті

Російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

Тотальна перевірка у Маріуполі

Російські окупанти, як стало відомо офіційній владі знищеного загарбниками міста, посилюють фільтраційні заходи у Маріуполі.

Так, вони почали перевіряти документи і навіть телефони у пасажирів громадського транспорту.

Така ситуація була зафіксована, зокрема, у Кальміуському районі Маріуполя.

Блокпости на околицях

Крім того, на в’їзді до Маріуполя з боку Сартани російські війська встановила блокпости.

А ще, за наявними даними, російські пункти контролю були встановлені на усіх мостах у місті.

Окупанти бояться

Причиною такого кроку, імовірно, є заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про майбутнє звільнення міста та ліквідація у місті Силами оборони складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

"Тож окупанти бояться і готуються до українського контрнаступу. Від страху шукають диверсантів серед мирних маріупольців", — наголосили у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни фактично визнали, що не збираються відбудовувати Маріуполь.

Фото: Маріупольська міська рада